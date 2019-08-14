2019-08-14T06:16:30+03:00
Общество

«Социальные компенсации» пенсионерам в Хабаровском крае обещают мошенники

При этом аферисты действуют, прикрываясь логотипом Пенсионного фонда России
Ольга КИВА
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«Социальные компенсации» пенсионерам в Хабаровском крае обещают мошенники«Социальные компенсации» пенсионерам в Хабаровском крае обещают мошенникиФото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионеры в Хабаровском крае опять оказались в поле зрения мошенников. На этот раз аферисты работают в виде «единого оператора» в рамках реализации некоего Национального проекта «Социальные компенсации гражданам РФ и стран бывшего Советского Союза». При этом на своем сайте они незаконно используют официальный логотип Пенсионного фонда России.

- Жителям региона напоминают, что законом не предусмотрены подобные «социальные компенсации». Также пенсионеров убедительно просят не реагировать на сообщения о том, что нужно срочно до 31 августа текущего года оформить денежную компенсацию на сайте вышеуказанной организации. Эта информация ложная, - прокомментировали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю.

Убедительная просьба к жителям региона, пожалуйста, доведите эту информацию до знакомых пенсионеров, которые не используют интернет и могут быть не в курсе. Давайте вместе поможем уберечь стариков от действий мошенников.

Консультации по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, жители Хабаровского края могут получить:

- по телефону единой консультационной службы ПФР - 8-800-600-44-44 (круглосуточно);

- через онлайн-консультанта на сайте ПФР в разделе «Центр консультирования»;

- в онлайн-приемной ПФР;

- по справочным телефонам территориальных органов ПФР. Для жителей края работает контакт-центр отделения: (4212) 46-01-46. Для жителей Хабаровска и Хабаровского района - 469-00 и 469-121, Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района - 20-16-16 и 20-16-17;

- через письменное обращение;

- на личном приеме в клиентской службе ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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