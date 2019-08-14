В Комсомольске продолжают укреплять дамбы перед приходом большой воды

СЕГОДНЯ 03:39 2019-08-14T03:39:35+03:00

По данным на 14 августа, Амур добрался до отметки в 406 сантиметров

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В Комсомольске-на-Амуре продолжается работа по укреплению дамб. На гидросооружения уже завезли более девяти тысяч кубов скального грунта. Им отсыпали бреши в дамбах в районе поселка «Победа» и частного сектора микрорайона имени Менделеева. Также уделили внимание и защитным сооружениям у поселка «Хорпинский», а также дамбе золоотвала ТЭЦ-2 в районе этого же поселка.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня, 14 августа, уровень воды составил 406 сантиметров. Гидрологи прогнозируют, что вода за сутки поднимется еще на 13 сантиметров.

Напомним, что неблагоприятным явление будет считаться, если Амур достигнет отметки в 450 сантиметров, опасным – на уровне 650 сантиметров. К слову, в Хабаровске до уровня опасного явления Амуру осталось подняться на 34 сантиметра. При этом эксперты прогнозируют, что вода будет дальше подниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU