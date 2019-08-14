2019-08-14T06:19:39+03:00
Общество

Большая вода постепенно отступает в Еврейской автономии

Уровень Амура падает в Облученском и Ленинском районах
Александр ШТААЛЬ
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Большая вода постепенно отступает в Еврейской автономииБольшая вода постепенно отступает в Еврейской автономииФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии отмечают спад уровня Амура в Облученском и Ленинском районах. Так, в районе села Пашково вода упала за сутки на 91 сантиметр, а в селе Ленинском - на четыре сантиметра. На сегодняшний день, 14 августа, вода превышает уровень неблагоприятного явления у села Нагибово - 990 сантиметров. Но и здесь отметили спад воды за сутки на 28 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, на малых и средних реках области также отмечают стабильное понижение уровней воды от двух до шести сантиметров в сутки. Пока гребень паводка проходит в Смидовичском районе у села Нижнеспасское. Здесь за сутки Амур поднялся на девять сантиметров и составил 537 сантиметров. От воды в районе уже пострадали 214 приусадебных и дачных участка. Гидрологи прогнозируют, что вода еще будет подниматься.

Отметим, что на сегодняшний день подтоплены восемь участков автомобильных дорог местного значения в Октябрьском, Ленинском и Смидовичском районах, однако они находятся в проезжем состоянии. Население в подтопленных районах проходит вакцинацию от гепатита и дизентерии.

Дополним, скоро область окажется во власти циклона, однако существенно он на гидрологическую обстановку не повлияет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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