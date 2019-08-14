На президентские гранты претендуют 90 проектов из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:24 2019-08-14T06:26:24+03:00

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От Хабаровского края на конкурс президентских грантов поступили 90 проектов. Сумму, которая требуется на их реализацию, оценили в 185 миллионов рублей. Среди инициатив те, что направлены на социальное обслуживание граждан, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, реализацию молодежных, культурных и других социально значимых проектов.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, итоги конкурса подведут 14 октября. Пока авторы надеются на поддержку местного населения и благосклонность экспертов из комиссии. Также отметим, что с 14 октября по 25 ноября 2019 года начнется прием заявок на участие в первом конкурсе 2020 года. С более подробной информацией о порядке проведения конкурса на предоставление финансирования можно ознакомиться на официальном сайте Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU