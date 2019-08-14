2019-08-14T07:56:29+03:00
Происшествия

«Черные» торговцы в Хабаровском крае заплатили свободой за нелегальный алкоголь

Криминальный дуэт попался с восемью тысячами бутылок
Александр ШТААЛЬ
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«Черные» торговцы в Хабаровском крае заплатили свободой за нелегальный алкоголь«Черные» торговцы в Хабаровском крае заплатили свободой за нелегальный алкогольФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае заслушали приговор торговцы нелегальным алкоголем. Из материалов дела следует, что злоумышленники собирались «в темную» реализовать восемь тысяч бутылок спиртного. Если пересчитать в литры, цифра получится довольно внушительной - около трех с половиной тысяч.

- Среди изъятой продукции были коньяк и водка. От ее продажи фигуранты могли бы получить незаконный доход на сумму больше 1,2 миллиона рублей. Продавать контрафакт осужденные собирались через магазины в Советской Гавани, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время расследования экспертам пришлось сделать более 100 судебно-криминалистических исследований. Результаты подтвердили, что изъятая алкогольная продукция изготовлена не фирмой-изготовителем, указанной на этикетке. В итоге дельцов осудили за незаконное приобретение, хранение и перевозку немаркированного алкоголя. В качестве наказания каждому участнику криминального дуэта назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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