«Черные» торговцы в Хабаровском крае заплатили свободой за нелегальный алкоголь
В Хабаровском крае заслушали приговор торговцы нелегальным алкоголем. Из материалов дела следует, что злоумышленники собирались «в темную» реализовать восемь тысяч бутылок спиртного. Если пересчитать в литры, цифра получится довольно внушительной - около трех с половиной тысяч.
- Среди изъятой продукции были коньяк и водка. От ее продажи фигуранты могли бы получить незаконный доход на сумму больше 1,2 миллиона рублей. Продавать контрафакт осужденные собирались через магазины в Советской Гавани, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Во время расследования экспертам пришлось сделать более 100 судебно-криминалистических исследований. Результаты подтвердили, что изъятая алкогольная продукция изготовлена не фирмой-изготовителем, указанной на этикетке. В итоге дельцов осудили за незаконное приобретение, хранение и перевозку немаркированного алкоголя. В качестве наказания каждому участнику криминального дуэта назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU