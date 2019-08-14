2019-08-14T10:55:12+03:00
Общество

Пункт пропуска «Амурзет» с 14 августа возобновил работу в ЕАО

Ранее ограничение на пассажирское движение ввели из-за наводнения
Александр ШТААЛЬ
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Пункт пропуска «Амурзет» с 14 августа возобновил работу в ЕАОПункт пропуска «Амурзет» с 14 августа возобновил работу в ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
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В пункте пропуска «Амурзет» в Еврейской автономии возобновилось пассажирское движение с 14 августа. Желающие выехать в ближайшее время в Китай смогут осуществить свои планы. Как отметили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, ограничение сняли только для пассажирского движения, грузовое пока остается закрытым. Ранее сообщалось, что работу пункта пропуска «Амурзет» приостановили из-за подтопления на сопредельной стороне.

- Тем, кто собирается выехать в Китай в ближайшее время, напоминают, что режим работы пункта пропуска «Амурзет» останется прежним - с 11:30 до 17:00 ежедневно, кроме воскресенья, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Отметим, что грузовые перевозки собираются возобновить на следующей неделе, если гидрологическая ситуация будет развиваться согласно прогнозам гидрологов. Напомним, на Амуре в Облученском и Ленинском районах отмечают спады воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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