Пункт пропуска «Амурзет» с 14 августа возобновил работу в ЕАО

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-14T10:55:12+03:00

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В пункте пропуска «Амурзет» в Еврейской автономии возобновилось пассажирское движение с 14 августа. Желающие выехать в ближайшее время в Китай смогут осуществить свои планы. Как отметили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, ограничение сняли только для пассажирского движения, грузовое пока остается закрытым. Ранее сообщалось, что работу пункта пропуска «Амурзет» приостановили из-за подтопления на сопредельной стороне.

- Тем, кто собирается выехать в Китай в ближайшее время, напоминают, что режим работы пункта пропуска «Амурзет» останется прежним - с 11:30 до 17:00 ежедневно, кроме воскресенья, - рассказали в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Отметим, что грузовые перевозки собираются возобновить на следующей неделе, если гидрологическая ситуация будет развиваться согласно прогнозам гидрологов. Напомним, на Амуре в Облученском и Ленинском районах отмечают спады воды.

ИСТОЧНИК KP.RU