Опорочила человека и упорно не хотела платить штраф должница из Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-14T10:54:07+03:00

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В Хабаровском крае «прижали» еще одну зловредную должницу, которая упорно не хотела платить уголовный штраф. Такое наказание женщине назначили за то, что она ни за что опорочила человека. Заплатить-то надо было всего семь тысяч рублей, однако нарушительница всячески уклонялась от этого обязательства и, видимо, надеялась, что со временем про нее все забудут.

- Однако приставы не менее упорно напоминали должнице о ее штрафе. Когда стало ясно, что от слов мало пользы, правоохранители решили действовать иначе. Женщине сказали, что ее штраф могут заменить, например, на реальное лишение свободы или обязательные работы, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Должница наконец-то здраво оценила ситуацию и решила, что лучше заплатить, чем бесплатно работать или лишиться свободы. Деньги она нашла довольно быстро и оплатила свой долг полностью. Больше претензий к ней нет.

ИСТОЧНИК KP.RU