СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-14T10:52:55+03:00

Странная визитерша просила воду и без спроса брала деньги у пенсионеров в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

По версии следствия, подозреваемая в краже тратила наживу на аренду квартиры и спиртное

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В Хабаровске сразу несколько пенсионеров обратились в полицию из-за странной визитерши. В показаниях всех заявителей совпадала одна деталь – неизвестная практически у всех своих жертв просила воды. Пока потерпевшие ходили на кухню, она проникала в квартиры и забирала кошельки, сотовые телефоны и личные документы.

- Среди пострадавших 93-летняя горожанка, которая по просьбе гостьи пошла набирать воду в бутылку, а когда вернулась, неизвестной уже не было, а из сумки пропали шесть тысяч рублей. Еще одна 83-летняя хабаровчанка лишилась 29 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре подозреваемую нашли. Ранее 33-летняя безработная местная жительница в поле зрения правоохранителей не попадала. Похищенные деньги фигурантка тратила на аренду жилья и покупку алкоголя. В отношении нее уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU