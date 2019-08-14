Странная визитерша просила воду и без спроса брала деньги у пенсионеров в Хабаровске
В Хабаровске сразу несколько пенсионеров обратились в полицию из-за странной визитерши. В показаниях всех заявителей совпадала одна деталь – неизвестная практически у всех своих жертв просила воды. Пока потерпевшие ходили на кухню, она проникала в квартиры и забирала кошельки, сотовые телефоны и личные документы.
- Среди пострадавших 93-летняя горожанка, которая по просьбе гостьи пошла набирать воду в бутылку, а когда вернулась, неизвестной уже не было, а из сумки пропали шесть тысяч рублей. Еще одна 83-летняя хабаровчанка лишилась 29 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Вскоре подозреваемую нашли. Ранее 33-летняя безработная местная жительница в поле зрения правоохранителей не попадала. Похищенные деньги фигурантка тратила на аренду жилья и покупку алкоголя. В отношении нее уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU