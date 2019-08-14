Большая вода сильно навредила фермерам в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-14T06:56:32+03:00

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В Хабаровском крае фермеры уже начинают считать убытки от наводнения. На сегодняшний день известно, что от большой воды пострадали сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства в Хабаровском и имени Лазо районах. Пока известно о подтоплении около 12,5 тысяч гектаров земли.

Как отметили в пресс-службе правительства края, на сегодняшний день о причиненном водной стихией ущербе заявили ООО «СХП «Колос», «Даниловка», «Спорос», «Амурская заря», предприятие «Вектор» и восемь крестьянско-фермерских хозяйств. Пока идет обследование подтопленных территорий. Дальше аграриям помогут правильно оформить необходимые документы для возмещения ущерба.

Отметим, что в регионе пока затрудняются дать прямой ответ на вопрос о том, как паводок повлияет в конечном итоге на урожай. Также специалисты отмечают, что многие хозяйства не могут приступить к работе в полях из-за переувлажнения почвы из-за дождей, которых в этом году прошло уже очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU