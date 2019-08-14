В Хабаровске закрыли задвижки коллекторов в Индустриальном районе

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-14T07:31:08+03:00

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В Хабаровске решили закрыть задвижки коллекторов в Индустриальном районе. Это вынужденная мера в связи с проходящим паводком, так как вода из Амура по принципу сообщающихся сосудов поступает в инженерные коммуникации. Вместо привычных установок для удаления дождевой воды будут использовать электрические насосы, способные перекачивать до 800 кубометров воды в час.

- В данном случае речь идет о коллекторах, расположенных в районе арены «Ерофей». Их здесь три. Диаметр каждого из них тысяча миллиметров. Они собирают дождевую воду практически со всего Индустриального района. Сейчас, когда уровень Амура выше пролегания инженерных коммуникаций, вода из реки по трубам прорывается в город, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в районе улицы Запарина держать под контролем гидрологическую обстановку пока удается также с помощью насосов. Здесь сейчас работают четыре установки. Они перекачивают воду через дамбу обратно в реку. В настоящее время в краевом центре подтоплены девять приусадебных участков на улицах Вилюйской, Богачёва, Керченской, в Кемеровском проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU