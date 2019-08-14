Свежеукраденные швеллеры приехали прямо в руки автоинспекторов в Хабаровске

СЕГОДНЯ 12:20 2019-08-14T12:30:47+03:00

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В Хабаровске за помощью в полицию обратился представитель одного из предприятий. Заявитель рассказал, что с территории базы исчезли швеллеры на сумму в 50 тысяч рублей. При этом металлоконструкции злоумышленники увезли недалеко. Правоохранители успели оповестить коллег и вскоре автоинспекторы отчитались о том, что нашли автомобиль, в котором находятся предположительно украденные металлоконструкции.

- Во время разбирательств выяснили, что один из задержанных 35 лет ранее не имел проблем с законом, два его подельника в возрасте 27 лет и 21 года уже привлекались к уголовной ответственности за грабежи, кражи и угон автотранспорта, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сами фигуранты сознались, что хотели сдать добычу в пункт приема металлолома, деньги им нужны были на алкоголь. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU