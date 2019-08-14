Ливни накроют Биробиджан с 15 по 17 августа

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-14T08:39:57+03:00

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Биробиджан в период с 15 по 17 августа окажется во власти сильных ливней. Просто осадками дело не ограничится, непогода припасла еще один неприятный сюрприз – ожидаются порывы ветра, которые местами будут достигать до 17-22 метров в секунду.

- Жителей города информируют, что из-за плохих метеоусловий могут возникать перебои в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Также не исключена вероятность повреждением крыш, увеличения случаев травматизма среди людей. Горожан убедительно просят быть предельно внимательными и бдительными во время непогоды, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что обильные осадки могут спровоцировать кратковременное подтопление низкопойменных мест. В этом случае особое внимание городские власти уделят мониторингу гидрологической обстановки в поселках Тукалевский, Августовский, Амурский и Партизанский-2. Эти населенные пункты больше всех подвержены подтоплению.

Помните, при необходимости нужно звонить по номеру «101» или «112», а также в единую дежурно-диспетчерскую службу Биробиджана - 2-22-85.

ИСТОЧНИК KP.RU