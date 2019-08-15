2019-08-15T01:25:27+03:00
Политика

Маневренную оборону отработали мотострелки в Хабаровском крае

В учениях задействовали танки, расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Гвоздика» и минометные расчеты комплекса «Сани»
Александр ШТААЛЬ
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Маневренную оборону отработали мотострелки в Хабаровском краеМаневренную оборону отработали мотострелки в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошли учения с участием мотострелков. Задачей бойцов была отработка маневренной обороны с боевой стрельбой. Для тренировки выбрали полигон «Князе-Волконский» под Хабаровском. Военнослужащим предстояло показать наработанные навыки, а также продемонстрировать отличный пример командной работы.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, во время учений также задействовали танки Т-72Б3, БМП-2, расчеты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Гвоздика» и минометные расчеты комплекса «Сани».

Отметим также, что с воздуха мотострелков прикрывала военная авиация. Всего в тренировке задействовали больше одной тысячи военнослужащих, порядка 200 единиц боевой и специальной техники. Среди участников также были экипажи самоходных зенитных установок «Шилка». Также применяли расчеты комплексов беспилотной авиации «Орлан-10».

ИСТОЧНИК KP.RU

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