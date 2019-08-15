Погода в Хабаровске на 15 августа 2019 года: до +23, дождь
В Биробиджане дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.
В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.
В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +23+25.
В Советской Гавани и Ванино сильный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +16+18.
В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21.
В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.
В Охотске без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.
ИСТОЧНИК KP.RU