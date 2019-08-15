СЕГОДНЯ 00:57 2019-08-15T00:57:48+03:00

Погода в Хабаровске на 15 августа 2019 года: до +23, дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

На севере региона осадков не ожидается

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В Биробиджане дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино сильный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +21+23.

В Охотске без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU