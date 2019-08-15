2019-08-15T03:22:42+03:00
Общество

Скандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономии

Женщине пришлось через суд вселяться в помещение, в котором уже жила ее сестра
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Скандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономииСкандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономииФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

Сестры из села Птичник не смогли между собой договориться о пользовании квартирой, которая досталась им от отца. Одна из женщин решила, что жилье ей нужнее, и стала всячески мешать своей родственнице. Она не давала ей войти в помещение, устраивала скандалы и драки. Тогда вторая сестра решила действовать иначе и обратилась в суд.

- Служители Фемиды признали право второй сестры на проживание в квартире и постановили вселить ее в жилое помещение. Агрессивную родственницу истицы предупредили, что ей придется выполнить поставленное требование и впустить сестру в квартиру, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщина, которая так отчаянно пыталась завладеть квартирой целиком, заметно сникла, когда увидела на пороге судебных приставов. Она решила не усугублять и без того неприятную ситуацию и пошла на компромисс - предоставила сестре доступ в квартиру и возможность пользования ею.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водовод к Красной речке под Хабаровском строят, невзирая на паводок
Родители в Хабаровском крае за детские кружки заплатят спецсертификатом
Поджигатель в Хабаровске замаскировал итог аварии, уничтожив машины
Уровень Амура в Хабаровске 15 августа 2019: до опасного явления осталось 30 сантиметров
Маневренную оборону отработали мотострелки в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 15 августа 2019 года: до +23, дождь
Это не футбол, это водное поло: «СКА-Хабаровск» уступил «Мордовии» в тяжелейших погодных условиях
Свежеукраденные швеллеры приехали прямо в руки автоинспекторов в Хабаровске
Пропавшего грибника в Хабаровском крае не могут найти люди, собаки и беспилотник
Из-за ошибки в закупке больница в Хабаровском крае осталась без медизделий
Странная визитерша просила воду и без спроса брала деньги у пенсионеров в Хабаровске
С речного вокзала в Хабаровске уберут дебаркадеры
Опорочила человека и упорно не хотела платить штраф должница из Хабаровского края
Пункт пропуска «Амурзет» с 14 августа возобновил работу в ЕАО
Ливни накроют Биробиджан с 15 по 17 августа
«Черные» торговцы в Хабаровском крае заплатили свободой за нелегальный алкоголь
В Хабаровске закрыли задвижки коллекторов в Индустриальном районе
Большая вода сильно навредила фермерам в Хабаровском крае
На президентские гранты претендуют 90 проектов из Хабаровского края
Игра на бирже для пожилой биробиджанки началась с уголовного дела
Студентам в Хабаровске не дают приложить руку к улучшению городской жизни
Большой Шантар в Хабаровском крае больше не будет «металлизированным»
Большая вода постепенно отступает в Еврейской автономии