Скандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 02:27 2019-08-15T03:22:42+03:00

Женщине пришлось через суд вселяться в помещение, в котором уже жила ее сестра

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Сестры из села Птичник не смогли между собой договориться о пользовании квартирой, которая досталась им от отца. Одна из женщин решила, что жилье ей нужнее, и стала всячески мешать своей родственнице. Она не давала ей войти в помещение, устраивала скандалы и драки. Тогда вторая сестра решила действовать иначе и обратилась в суд.

- Служители Фемиды признали право второй сестры на проживание в квартире и постановили вселить ее в жилое помещение. Агрессивную родственницу истицы предупредили, что ей придется выполнить поставленное требование и впустить сестру в квартиру, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщина, которая так отчаянно пыталась завладеть квартирой целиком, заметно сникла, когда увидела на пороге судебных приставов. Она решила не усугублять и без того неприятную ситуацию и пошла на компромисс - предоставила сестре доступ в квартиру и возможность пользования ею.

ИСТОЧНИК KP.RU