Скандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономии
Сестры из села Птичник не смогли между собой договориться о пользовании квартирой, которая досталась им от отца. Одна из женщин решила, что жилье ей нужнее, и стала всячески мешать своей родственнице. Она не давала ей войти в помещение, устраивала скандалы и драки. Тогда вторая сестра решила действовать иначе и обратилась в суд.
- Служители Фемиды признали право второй сестры на проживание в квартире и постановили вселить ее в жилое помещение. Агрессивную родственницу истицы предупредили, что ей придется выполнить поставленное требование и впустить сестру в квартиру, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Женщина, которая так отчаянно пыталась завладеть квартирой целиком, заметно сникла, когда увидела на пороге судебных приставов. Она решила не усугублять и без того неприятную ситуацию и пошла на компромисс - предоставила сестре доступ в квартиру и возможность пользования ею.
ИСТОЧНИК KP.RU