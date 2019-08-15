2019-08-15T03:19:59+03:00
Происшествия

Поджигатель в Хабаровске замаскировал итог аварии, уничтожив машины

По версии следствия, фигурант сел за руль чужого авто и врезался в бетонную конструкцию
Александр ШТААЛЬ
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Поджигатель в Хабаровске замаскировал итог аварии, уничтожив машиныПоджигатель в Хабаровске замаскировал итог аварии, уничтожив машиныФото: Тимур ХАНОВ
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В одной из коммерческих организаций в Хабаровске сгорели машины. Микроавтобус и грузовик полыхали прямо на служебной стоянке, при этом возгорание имело криминальный характер. Такой вывод сделали полицейские, прибывшие на пепелище.

- При обследовании места происшествия правоохранители нашли бутылку из-под растворителя. Позже обнаружились и повреждения на самих машинах, которые указывали на то, что один из автомобилей побывал в дорожной аварии - у микроавтобуса разбита передняя часть кузова и поврежден колесный диск. Однако потерпевшая сторона утверждала, что накануне авто было целым, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже удалось установить, что к произошедшему причастен сторож. Он-то и пролил свет на случившееся, в деталях рассказав, что произошло накануне поджога. Сторож и его приятель вместе выпивали, потом фигурант решил съездить по личным делам и для этого взял охраняемый им же микроавтобус. Он проехал несколько сотен метров и врезался в бетонную конструкцию. Потом он вернул машину на стоянку и, чтобы скрыть следы аварии просто поджег авто. В отношении ранее уже судимого сторожа завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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