2019-08-15T03:33:55+03:00
Общество

Родители в Хабаровском крае за детские кружки заплатят спецсертификатом

Использовать документ можно будет только в учреждениях с лицензией
Ольга КИВА
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Родители в Хабаровском крае за детские кружки заплатят спецсертификатомРодители в Хабаровском крае за детские кружки заплатят спецсертификатомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае в помощь родителям вводят сертификат дополнительного образования. Его можно использовать для оплаты кружков и секций, которые посещают дети в возрасте от пяти до 18 лет. Также с помощью документа можно записать ребят на занятия не только муниципальных, но и частных образовательных организаций. Основное условие – наличие у компании лицензии на образовательную деятельность и внесение ее в реестр поставщиков образовательных услуг.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, до начала учебного года услуга будет доступна в 12 муниципальных районах и двух, а также Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По большому счету сертификат поможет дать ребенку дополнительное образование за счет государства.

Отметим, что номинал сертификата определяет муниципалитет. Если стоимость посещения занятий выше номинала, сертификат можно будет использовать в качестве частичной оплаты. Чтобы оформить документ, нужно зайти на сайт 27.pfdo.ru, где также представлен перечень кружков и секций. Можно еще обратиться непосредственно в образовательную организацию. Более подробная информация по телефону (4212) 30-57-13 и по электронной почте yung_khb@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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