Водовод к Красной речке под Хабаровском строят, невзирая на паводок

СЕГОДНЯ 03:57 2019-08-15T05:07:28+03:00

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В Хабаровске продолжаются работы по строительству водовода к поселку Красная речка. При этом рабочие трудятся с опережением графика. Этому процессу не помешал даже паводок. На территорию поселка уже привезли мощные насосы. Они потребуются в случае форс-мажорной ситуации для откачки воды, когда рабочие начнут тянуть рукав водовода под руслом Красной речки.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, достроить водопровод собираются в конце следующего года. Тогда же его введут в эксплуатацию. У жителей поселка наконец-то будет налажена бесперебойная подача воды хорошего качества.

На сегодняшний день строители уже проложили почти 10 из 13,5 километра водовода. Также уже обустроили 16 из 20 запланированных смотровых камер. Кроме того, специалисты промывают и опрессовывают готовые отрезки водовода, суточную мощность которого оценивают в 10 тысяч кубометров чистой воды. Такого количества хватит, чтобы обеспечить потребности не только жителей поселка, но и предприятий, которые там работают.

ИСТОЧНИК KP.RU