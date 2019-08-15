СЕГОДНЯ 04:34 2019-08-15T05:06:36+03:00

Юные пожарные из Биробиджана вернулись с соревнований в Казахстане с «серебром» Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Кадеты в течение трех дней показывали, как умеют спасать людей и действовать во время пожара

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В Биробиджан из Казахстана вернулись кадеты. В республике, в городе Кокшетау они участвовали в международных соревнованиях на звание лучших юных пожарных-спасателей и представляли Россию. Вместе с ними также боролись представители стран СНГ. Всего в состязаниях участвовали 18 команд.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, участвовать в такого рода мероприятии хотели многие ребята, отбор был серьезный. Те, кому посчастливилось представить регион и страну, выступали очень ярко - состязались в оперативности при пожарно-спасательных работах, оказывали первую медицинскую помощь, спасали людей на воде, показали творческий номер-визитку. По итогу всех испытаний биробиджанцам заслуженно досталось «серебро».

Из казахского города биробиджанцы отправились в Подмосковье на Всероссийские соревнования «Школа безопасности». Там ребята представляли Дальний Восток. На состязаниях они отличились в номинациях «Быт», «Конкурсная программа», «Силовое упражнение», «Силовая дистанция».

ИСТОЧНИК KP.RU