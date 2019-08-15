2019-08-15T09:30:24+03:00
На здоровье

Хабаровчане смогут проверить здоровье, гуляя на городских прудах

Медобследования проведут в специальной палатке, установленной в прогулочной зоне
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Хабаровчане смогут проверить здоровье, гуляя на городских прудахХабаровчане смогут проверить здоровье, гуляя на городских прудахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске воплощают в жизнь интересный медицинский проект под названием «Палатка здоровья». В его рамках жители и гости города смогут быстро, а главное, совершенно бесплатно узнать о состоянии своего организма прямо во время прогулки по городским прудам.

- Специалисты Центра здоровья из «Вивеи» проверят функцию дыхания, дадут оценку уровня психофизиологического здоровья, состава тела, используя технологию биоимпедансометрии, - рассказали в управлении здравоохранения администрации Хабаровска. - Также они оценят степень риска развития заболеваний и их осложнений, дадут рекомендации по оздоровлению и профилактическим мероприятиям в день осмотра.

Медики будут ждать всех желающих получить информацию о своем здоровье в специальной палатке в районе первого пруда на пересечении улицы Пушкина и Уссурийского бульвара с 17 августа по 1 сентября. Время работы палатки с 10:00 до 13:00 по субботам. Обращаем внимание на то, что в дождливые дни «Палатка здоровья» работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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