Будущее санатория «Уссури» обсудили в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-15T11:00:20+03:00

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Губернатор Хабаровского края провел встречу с профсоюзным активом региона. Разговор был на разные темы, например, о погашении задолженности по заработной плате на промышленных предприятиях и работе пассажирских автотранспортных предприятий. Одним из вопросов стало будущее санатория «Уссури».

Как отметили в пресс-службе правительства края, сейчас занимаются проектированием котельной, которую в будущем собираются перевести на более экономичное топливо. Также разработали концепцию реконструкции учреждения с учетом требований, предъявляемых к санаторно-курортному лечению.

Во время обсуждения работы по санаторию «Уссури» глава правительства поблагодарил «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов». Он отметил, что объект удалось сохранить, потому что был найден способ передачи акций санатория в собственность правительства региона. Напомним, ранее в организации возникли финансовые трудности.

ИСТОЧНИК KP.RU