Опустевшие подтопленные дома в Хабаровском крае охраняют от мародеров

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-15T11:20:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском районе оставленные без присмотра дома в зонах подтопления охраняют полицейские. Правоохранители в основном патрулируют территории сел и садовых обществ. Это необходимая мера, чтобы мародеры не смогли проникнуть и поживиться за счет чужой беды.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, местами под воду ушли целые улицы. Поэтому обследовать территорию приходится на лодках. Дежурство полицейских идет круглосуточно. В их обязанности также входит обеспечивать безопасность дорожного движения в зоне подтопления.

Отметим, что стражи порядка проводят работу по предотвращению аварий и застреванию транспорта на размытых дорогах. Для этого уже выставили дополнительные посты дорожно-постовой службы. Также полицейские постоянно находятся рядом с подтопленными населенными пунктами, начиная с того дня, когда начал действовать режим ЧС. Тем, кто отказался покидать дома и дачи, участковые рассказывают о маршрутах эвакуации и поведении в случае повышения уровня воды.

ИСТОЧНИК KP.RU