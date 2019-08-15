2019-08-15T11:20:20+03:00
Происшествия

Опустевшие подтопленные дома в Хабаровском крае охраняют от мародеров

Полицейские патрулируют территорию, местами пробираясь по улицам на лодках
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Опустевшие подтопленные дома в Хабаровском крае охраняют от мародеровОпустевшие подтопленные дома в Хабаровском крае охраняют от мародеровФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В Хабаровском районе оставленные без присмотра дома в зонах подтопления охраняют полицейские. Правоохранители в основном патрулируют территории сел и садовых обществ. Это необходимая мера, чтобы мародеры не смогли проникнуть и поживиться за счет чужой беды.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, местами под воду ушли целые улицы. Поэтому обследовать территорию приходится на лодках. Дежурство полицейских идет круглосуточно. В их обязанности также входит обеспечивать безопасность дорожного движения в зоне подтопления.

Отметим, что стражи порядка проводят работу по предотвращению аварий и застреванию транспорта на размытых дорогах. Для этого уже выставили дополнительные посты дорожно-постовой службы. Также полицейские постоянно находятся рядом с подтопленными населенными пунктами, начиная с того дня, когда начал действовать режим ЧС. Тем, кто отказался покидать дома и дачи, участковые рассказывают о маршрутах эвакуации и поведении в случае повышения уровня воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Едой первых христиан предлагают подкрепиться в Хабаровске
Дамбы в Комсомольске укрепляют в круглосуточном режиме
В Хабаровском крае будут печь блины на лопате и сварят варенье дружбы
О Солнечном районе в Хабаровском крае услышат во всем мире
Будущее санатория «Уссури» обсудили в Хабаровском крае
Горячую воду отключат в Биробиджане с 19 по 23 августа
Хабаровчане смогут проверить здоровье, гуляя на городских прудах
У краснокнижной черепахи в Хабаровском крае утонуло будущее потомство
Спортсмены Хабаровского края стали обладателями четырех золотых медалей
В Хабаровском крае выявили нарушения еще в одном детском лагере
Адское зелье помешали доготовить сельчанину полицейские в ЕАО
В Хабаровск привезут первую партию дешевой рыбы
Квартирный вопрос сирот в Хабаровске отчасти решится до сентября 2019 года
Юные пожарные из Биробиджана вернулись с соревнований в Казахстане с «серебром»
Водовод к Красной речке под Хабаровском строят, невзирая на паводок
Родители в Хабаровском крае за детские кружки заплатят спецсертификатом
Поджигатель в Хабаровске замаскировал итог аварии, уничтожив машины
Скандальный квартирный переполох рассудили в Еврейской автономии