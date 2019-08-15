2019-08-15T11:56:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае будут печь блины на лопате и сварят варенье дружбы

Эти и другие развлечения предложат посетителям во время фестиваля варенья
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае будут печь блины на лопате и сварят варенье дружбыВ Хабаровском крае будут печь блины на лопате и сварят варенье дружбыФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае 24 августа собираются провести ежегодный фестиваль варенья. Он пройдет в поселке Дормидонтовка Вяземского района. Во время праздника будет работать ярмарка, на обновленной сцене выступят творческие коллективы, а для маленьких гостей проведут конкурсы и мастер-классы.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского края, торговля лакомством начнется в 10:00. В ассортименте будут привычное малиновое, вишневое, клубничное угощение, а также оригинальное варенье из одуванчиков или мяты, джем из тыквы с мелиссой и даже луковый конфитюр. К слову, отлично провести время на фестивале смогут не только сладкоежки, но и любители выпечки, домашних солений. К продаже подготовят молочную и мясную продукцию, а также овощи с грядок.

В программе фестиваля также конкурс уличных скульптур, «Блин-Олимпиада» для желающих испечь блины на лопате и приготовление варенья дружбы на костре.

Напомним, праздник проходит в Вяземском районе с 2011 года. У него уже есть свой определенный день - четвертая суббота августа. В прошлом году фестиваль варенья в Дормидонтовке занял третье место в номинации «Лучший проект в области культуры» этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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