В Хабаровском крае будут печь блины на лопате и сварят варенье дружбы

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-15T11:56:42+03:00

Эти и другие развлечения предложат посетителям во время фестиваля варенья

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае 24 августа собираются провести ежегодный фестиваль варенья. Он пройдет в поселке Дормидонтовка Вяземского района. Во время праздника будет работать ярмарка, на обновленной сцене выступят творческие коллективы, а для маленьких гостей проведут конкурсы и мастер-классы.

Как отметили в пресс-службе Хабаровского края, торговля лакомством начнется в 10:00. В ассортименте будут привычное малиновое, вишневое, клубничное угощение, а также оригинальное варенье из одуванчиков или мяты, джем из тыквы с мелиссой и даже луковый конфитюр. К слову, отлично провести время на фестивале смогут не только сладкоежки, но и любители выпечки, домашних солений. К продаже подготовят молочную и мясную продукцию, а также овощи с грядок.

В программе фестиваля также конкурс уличных скульптур, «Блин-Олимпиада» для желающих испечь блины на лопате и приготовление варенья дружбы на костре.

Напомним, праздник проходит в Вяземском районе с 2011 года. У него уже есть свой определенный день - четвертая суббота августа. В прошлом году фестиваль варенья в Дормидонтовке занял третье место в номинации «Лучший проект в области культуры» этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU