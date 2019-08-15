2019-08-15T12:09:08+03:00
Происшествия

Дамбы в Комсомольске укрепляют в круглосуточном режиме

Гребень паводка пройдет у берегов города Юности 25-29 августа
Александр ШТААЛЬ
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Дамбы в Комсомольске укрепляют в круглосуточном режимеДамбы в Комсомольске укрепляют в круглосуточном режимеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре решили перейти на круглосуточный режим работы по укреплению дамб. Напомним, по последним прогнозам гидрологов гребень амурского паводка пройдет у берегов города Юности с 25 по 29 августа. В этот период вода может достигать 630-650 сантиметров. К слову, опасным явление считается при отметке именно в 650 сантиметров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас основные работы идут в районе частного сектора микрорайона имени Менделеева и поселка «Хорпинский». Также обнаружили бреши на гидросооружении, расположенном на улице Сторожевой в микрорайоне имени Менделеева. Дыру решили закрыть водонепроницаемой тканью и укрепить глинистым грунтом.

На сегодняшний день затомпонированы шибера на Мылкинской дамбе, идет подготовка к томпонированию ручья Безымянный в посёлке Силинский. Для перекачивания воды в Амур из закрытой ливневой канализации подготовлена насосная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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