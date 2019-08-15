Едой первых христиан предлагают подкрепиться в Хабаровске

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-15T12:31:53+03:00

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В Хабаровске можно отведать блюда из кухни первых христиан и монастырскую еду. Оригинальное меню появилось в первом православного кафе города «2 рыбы». Оригинальное решение руководство заведения объясняет просто – хотели раскрыть идею первохристианской пещеры.

- В самом кафе интерьер подходящий - темные стены и потолки, свечи на потолке, определенные христианские символы. А рецепты владельцы заведения подбирали, изучая сведения о первом веке нашей эры. Сначала выписали списки продуктов, которые употреблялись в то время, подумали, как они могут сочетаться между собой и стали экспериментировать. К слову, в то время не употребляли свинину вообще, поэтому в меню блюд с этим мясом нет. В ходу были крупы вроде красной чечевицы, маша, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Что касается монастырской кухни, то здесь в основном блюда для православных христиан, которые соблюдают не только многодневные посты, но и чтут среду и пятницу. В меню только постные первые и вторые блюда, а также десерты.

ИСТОЧНИК KP.RU