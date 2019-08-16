СЕГОДНЯ 01:45 2019-08-16T01:45:58+03:00

Погода в Хабаровске на 16 августа 2019 года: до +20, сильный дождь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ливни пройдут на большей части региона

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В Биробиджане сильный дождь. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +17+19.

В Хабаровске сильный дождь. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +18+20.

В Бикине сильный дождь. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино сильный дождь. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +16+18.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +18+20.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU