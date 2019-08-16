Проезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:14 2019-08-16T04:31:59+03:00

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Губернатор Хабаровского края подписал распоряжение об ограничении движения большегрузов по дороге к поселку Мухен. Это необходимая мера для обеспечения безопасности дорожного движения. На сегодняшний день автотрасса не походит для движения легковых автомобилей и машин с высокой проходимостью.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, сейчас трасса практически полностью разрушена из-за непрерывного движения по дороге лесовозов, в том числе и в дождь, когда проезд не рекомендуется. Поэтому для автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 10 тонн ввели ограничения. Об этом также будут напоминать спецзнаки, которые установят на дороге.

Водителей предупреждают - тех, кто будет нарушать требования знаков, будут привлекать к административной ответственности.

Отметим также, что с 8 августа на участке дороги в Мухен с 31 по 57 километры уже развернули ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU