2019-08-16T04:31:59+03:00
Общество

Проезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском крае

Распоряжение об этом подписал Сергей Фургал
Александр ШТААЛЬ
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Проезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском краеПроезд большегрузов ограничили на дороге к поселку Мухен в Хабаровском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Губернатор Хабаровского края подписал распоряжение об ограничении движения большегрузов по дороге к поселку Мухен. Это необходимая мера для обеспечения безопасности дорожного движения. На сегодняшний день автотрасса не походит для движения легковых автомобилей и машин с высокой проходимостью.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, сейчас трасса практически полностью разрушена из-за непрерывного движения по дороге лесовозов, в том числе и в дождь, когда проезд не рекомендуется. Поэтому для автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 10 тонн ввели ограничения. Об этом также будут напоминать спецзнаки, которые установят на дороге.

Водителей предупреждают - тех, кто будет нарушать требования знаков, будут привлекать к административной ответственности.

Отметим также, что с 8 августа на участке дороги в Мухен с 31 по 57 километры уже развернули ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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