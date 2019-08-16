В Хабаровском крае нацелились на новый «золотой» рекорд, несмотря на паводки

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-16T05:50:49+03:00

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Недропользователи в Хабаровском крае собираются установить новый рекорд по добыче золота. В планах добыть в 2019 году 24,9 тонн драгоценного металла. По всей видимости, задуманное удастся реализовать, так как работы уже сейчас идут с опережением графика. За полгода недропользователи добыли 10,8 тонн.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов края, по сравнению с прошлым годом в первом полугодии 2019 года добыли на девять процентов больше драгметалла. При этом на работы осложняются из-за паводка. Так, на россыпных месторождениях откачивают воду с полигонов и карьеров, укрепляют дамбы отстойников. Если загрязненные воды попадут в водоемы, то процесс заметно усложнится. В министерстве установили дополнительный контроль за экологическими факторами, связанными с паводками.

Напомним, в прошлом году рекорд по добыче золота поставили, когда извлекли 24,8 тонн драгметалла. Совокупно горнодобывающая отрасль перечислила в региональный бюджет более шесть миллиардов рублей налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU