2019-08-16T07:34:50+03:00
Происшествия

Председатель ТСЖ в Хабаровском крае заплатила штрафы и заработала уголовное дело

По версии следствия, деньги на оплату женщина незаконно взяла у товарищества
Александр ШТААЛЬ
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Председатель ТСЖ в Хабаровском крае заплатила штрафы и заработала уголовное делоПредседатель ТСЖ в Хабаровском крае заплатила штрафы и заработала уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
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Председатель товарищества собственников жилья из Советской Гавани оказалась в центре пристального внимания правоохранителей. Причина тому - деньги в сумме 50 тысяч, которые женщина незаконно взяла в своей же некоммерческой организации. По версии следствия, фигурантка пошла на такой шаг, чтобы заплатить административные штрафы, которые ей ранее выписали.

- Ситуацию расценили как хищение денег. За этот проступок предусмотрено уголовное наказание. В отношении председателя провели проверку, материалы которой уже направили в ОМВД России по Советско-Гаванскому району для принятия процессуального решения, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что по итогу рассмотрения предоставленных документов в полиции решили возбудить уголовное дело по статье «Присвоение». Ход расследования также контролируют и в городской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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