2019-08-16T09:56:22+03:00
Происшествия

Дорожная авария унесла жизнь пенсионера в Хабаровске

Мужчина скончался на месте происшествия
Александр ШТААЛЬ
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Дорожная авария унесла жизнь пенсионера в ХабаровскеДорожная авария унесла жизнь пенсионера в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 15 августа, случилась смертельная дорожная авария. По предварительной информации, поздно вечером, в 11 часов, машина Toyota Voxy ехала по улице Горького в сторону улицы Новая. На пути авто появился человек. Он переходил дорогу, как говорится, где попало. Однако водитель не успел отреагировать на его появление, итог – гибель пешехода.

Как сообщил информированный источник, 66-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что на момент аварии водитель был трезв, у него были водительские права, стаж вождения с 2011 года.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, будьте бдительны, особенно в вечернее время суток и дождливую погоду, когда видимость не совсем хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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