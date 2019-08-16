Дорожная авария унесла жизнь пенсионера в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-16T09:56:22+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 15 августа, случилась смертельная дорожная авария. По предварительной информации, поздно вечером, в 11 часов, машина Toyota Voxy ехала по улице Горького в сторону улицы Новая. На пути авто появился человек. Он переходил дорогу, как говорится, где попало. Однако водитель не успел отреагировать на его появление, итог – гибель пешехода.

Как сообщил информированный источник, 66-летний мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что на момент аварии водитель был трезв, у него были водительские права, стаж вождения с 2011 года.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, будьте бдительны, особенно в вечернее время суток и дождливую погоду, когда видимость не совсем хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU