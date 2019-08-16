2019-08-16T09:14:32+03:00
Общество

В Еврейской автономии китайцев научат вести бизнес по-русски

Семинар договорились провести в рамках международного сотрудничества
Александр ШТААЛЬ
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В Еврейской автономии китайцев научат вести бизнес по-русскиВ Еврейской автономии китайцев научат вести бизнес по-русскиФото: Правительство ЕАО
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Представители власти Еврейской автономии и народного правительства города Хэган провинции Хэйлунцзян провели встречу. Участники мероприятия обсуждали вопросы сотрудничества в различных сферах. Так, стороны коснулись возможности торговли на территории автономии, а также ведения бизнеса иностранцами на территории России.

- Делегаты договорились провести в конце сентября бизнес-миссию с целью обмена опытом и технологиями. Также в планах подписать контракты и провести семинар на тему «Как вести бизнес на территории Российской Федерации», - прокомментировали в пресс-службе правительства ЕАО.

Еще один вопрос, которому уделили внимание - статус представительства города Хэган в ЕАО. Заместитель мэра Се Дяньцай предложил преобразовать представительство города Хэган в другую правовую форму, которая будет включать в себя также полномочия представительств городов Ичунь и Цзямусы.

Делегаты из Китая также презентовали своих предпринимателей из провинций Хэйлунцзян и Гуандун. Среди них были крупные торговые компании, которые занимаются реализацией товаров и услуг посредством электронных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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