2019-08-16T09:54:51+03:00
Общество

В ЕАО разыскивают очевидцев дорожной аварии в поселке Птичник

Под колеса машины попала девушка, водитель с места происшествия скрылся
Александр ШТААЛЬ
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В ЕАО разыскивают очевидцев дорожной аварии в поселке ПтичникВ ЕАО разыскивают очевидцев дорожной аварии в поселке ПтичникФото: Мария ЛЕНЦ
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В Еврейской автономии разыскивают водителя, который стал участником дорожной аварии. Происшествие случилось вчера, поздно вечером, 16 августа в районе дома № 2, расположенного на улице Красивой в поселке Птичник.

- По предварительной информации, машина ехала по дороге, водитель не заметил пешехода и сбил его. Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка, которая получила тяжкие телесные повреждения. Пока не удалось установить ни автомобиль, который сбил местную жительницу, ни водителя, который управлял этой машиной. Сразу после аварии автолюбитель скрылся с места происшествия в неизвестном направлении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителей области просят о помощи в розыске водителя. Если вы стали очевидцем этой аварии или располагаете данными о происшествии, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам ГИБДД: 9-26-36, 4-68-25. Также информацию принимают по телефону доверия «128». Если у вас есть запись видеорегистратора автоаварии, пожалуйста, передайте ее в Госавтоинспекцию области по адресу: переулок Малый, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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