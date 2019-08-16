2019-08-16T11:42:36+03:00
Общество

Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводок

В соседнем регионе они работали с 24 июля
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводокХабаровские спасатели вернулись из Амурской области, где проходил паводокФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровск вернулись группы спасатели, которые работали на ликвидации последствий паводка в Амурской области. На территории соседнего региона работали три недели, начиная с 24 июля, 60 человек из аэромобильной группировки спасателей Дальневосточного регионального отряда и экипажи Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

- Подмога из Хабаровска оказывала адресную помощь жителям Селемджинского, Мазановского, Белогорского, Благовещенского районов в Амурской области. Также вертолетами спасатели эвакуировали пострадавших, а также обеспечивали доставку гуманитарной помощи. Кроме того, хабаровские спасатели занималась поставкой оборудования, необходимого для восстановления электроснабжения, мостов и дорог, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Хабаровским спасателям слова благодарности сказали не только простые жители из зон подтопления, но и губернатор Амурской области. Пока сотрудники проводят обслуживание инструмента и оборудования. В случае необходимости они готовы отправиться в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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