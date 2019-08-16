В Хабаровском крае все чаще находят поддельные пятитысячные купюры

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-16T12:02:14+03:00

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В Хабаровском крае продолжают находить фальшивые купюры. Так, за последние полгода в регионе насчитали 71 подделку. При этом чаще всего встречаются банкноты номиналом в пять тысяч рублей.

- Фальшивомонетчики чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов, — отметила Татьяна Агеева, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России. — С начала года на территории края выявили 57 поддельных пятитысячных купюр и 12 фальшивок номиналом в тысячу рублей.

При этом фальшивомонетчики отошли от практики подделывать купюры номиналом 200 и две тысячи рублей образца 2017. Такие образцы встречаются крайне редко. За последние шесть месяцев выявили две поддельные двухтысячные банкноты, а фальшивых 200 рублей и вовсе не было.

Напомним, признаки подлинности всех банкнот есть в мобильном приложении «Банкноты Банка России», а также на официальном сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты».

ИСТОЧНИК KP.RU