Законодательная дума Хабаровского края завершила свою работу

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-18T12:03:55+03:00

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В конце внеочередного заседания спикер регионального парламента Сергей Луговской поблагодарил коллег и подвел краткие итоги пятилетней работы депутатского корпуса Хабаровского края.

- Благодарю всех депутатов Законодательной Думы Хабаровского края шестого созыва за плодотворную и конструктивную работу. Уверен, что все законы, которые мы принимали в течение этих пяти лет, были полезны нашим гражданам - жителям Хабаровского края. Часть из них предстоит дорабатывать, и это уже будут делать депутаты Думы нового, седьмого созыва, ведь вопросы, поставленные нашим депутатским корпусов гораздо шире. Я говорю в том числе и о совершенствовании федерального законодательства - заявил Сергей Луговской, спикер регионального парламента.

Полномочия депутатов шестого созыва сохраняются за ними вплоть до первого заседания депутатов седьмого созыва. Согласно статье устава Хабаровского края срок полномочий депутатов думы действующего созыва не прекратился. Но и так понятно, что краевой парламент в ожидании нового состава. Который мы узнаем поле осенних выборов, которые будет вот-вот, то есть 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU