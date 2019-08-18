В Хабаровском крае пройдет фестиваль «Золотая Маска»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-18T10:41:03+03:00

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Открытие фестиваля «Золотая Маска» состоится в Хабаровском крае 26 августа. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре течение в трех недель, с 26 августа по 15 сентября 2019 года, пройдут показы номинантов престижной театральной премии. В это же время для работников сцены будут проведены практические семинары и лекции. Фестиваль пройдет в рамках Года театра в России.

Как сообщают организаторы мероприятия, фестиваль на Дальнем Востоке станет важной частью масштабной программы, которую в Год театра «Золотая Маска» представляет в регионах России. «Золотая Маска» посещает Хабаровск уже в третий раз, тогда как в Комсомольске-на-Амуре фестиваль приедет впервые. Составляя афишу, организаторы, по их словам, стремились представить вниманию зрителя театральные представления различных жанров: в ней собраны постановки ведущих российских театров из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург и Пермь, кроме того, в список вошли спектакли-лауреаты и номинанты премии «Золотая Маска», а также спектакли, в разные годы вошедшие в long list «Золотой Маски».

Публика сможет увидеть постановки, представленные на фестивале с 26 августа по 15 сентября на сценических площадках Краевого театра драмы, Хабаровского краевого музыкального театра, ТЮЗа и Театра драмы Комсомольска-на-Амуре. Зрители смогут насладиться спектаклями от МХТ им. Чехова («Мужья и жены»), Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии («Джекилл&Хайд»), театра им. Пушкина («Добрый человек из Сезуана»), Театра наций («Осторожно, эльфы»), Мастерской Петра Фоменко («Сон в летнюю ночь»), театра «Балет Москва» («Все пути ведут на север»). Жителям края также представят постановку «Карлик Нос» Пермского академического Театра-Театра и спектакль «Трюк» театра «За Черной речкой» в постановке режиссера Яны Туминой из Санкт-Петербурга.

Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России. «Золотая Маска» – российский театральный фестиваль, каждый год весной представляющий в Москве наиболее значительные спектакли со всей России. В 2019 году премия и фестиваль «Золотая Маска» отмечает 25-летие.

ИСТОЧНИК KP.RU