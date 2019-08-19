2019-08-19T02:50:22+03:00
Общество

Дети в Хабаровске на дороге оставили предупреждения для родителей

Надписями вроде «Возьми ребенка за руку» и «Снимите наушники» юные автоинспекторы напомнили взрослым о правилах поведения на дороге
Ольга КИВА
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Дети в Хабаровске на дороге оставили предупреждения для родителейДети в Хабаровске на дороге оставили предупреждения для родителейФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске дети стали участниками необычной акции. Несовершеннолетние представили себя настоящими инспекторами, задача которых заботиться о безопасности пешеходов на дороге. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ребята на оживленных перекрестках и пешеходных переходах вблизи школ наносили предупреждающие граффити «Возьми ребенка за руку» и «Снимите наушники».

- Такие надписи будут напоминать юным пешеходам и их родителям о правилах безопасности на проезжей части. Ребята также раздавали прохожим агитационные листовки, где были расписаны правила дорожного движения, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

Родителей убедительно просят быть предельно внимательными и острожными на дорогах. Пожалуйста, научите своих детей, как правильно переходить дорогу, показывайте на своем примере, как это нужно делать. К водителям обращаются с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Помните, малейшая ошибка может привести к трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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