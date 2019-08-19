Марихуана, собранная сельчанином «для себя», попала в руки полицейских в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:13 2019-08-19T05:01:17+03:00

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Житель Комсомольского района раздобыл 18 граммов марихуаны, но вынужден был расстаться со своим запасом по воле полицейских. Правоохранители обнаружили у него запрещенное вещество и тут же конфисковали. Фигурант 22 лет из села Верхняя Эконь уверял, что заготовил наркотик исключительно для личного потребления.

- Задержали подозреваемого в районе поселка Молодежный. Опасное вещество, обнаруженное при нем, находилось в полимерном пакете, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении парня уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». За такой проступок молодой человек рискует лишиться свободы на срок до трех лет. Пока идет разбирательство, фигурант будет находиться на свободе. Его отпустили под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU