2019-08-19T05:00:25+03:00
Общество

Швеи из исправительной колонии Хабаровского края освоят крупный заказ

В целом на пошив форменной одежды уйдет порядка полутора миллинов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Швеи из исправительной колонии Хабаровского края освоят крупный заказШвеи из исправительной колонии Хабаровского края освоят крупный заказФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Швейная фабрика при исправительной колонии №12 в Хабаровском крае получила крупный заказ. Изготовлением форменной одежды займутся осужденные. У них уже есть навыки пошива кителей, брюк, юбок , рубашек, пилоток и галстуков. При этом среди работниц осужденные женщины, которые до лишения свободы навыками шитья не обладали. Их специально обучали в профучилище, работающем при колонии.

Как отметили в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю, на швейной фабрике выполняют заказы на изготовление форменной одежды, поступающие от правоохранительных органов страны. В производстве используют форменную одежду из натуральных материалов преимущественно синего, голубого и белого цветов.

Также осужденные шьют форменную одежду для школьников, обучающихся в классах с профильным патриотическим обучением. К слову, средняя стоимость полного комплекта такой формы на рынке варьируется от 10 до 13 тысяч рублей, а заказы на швейной фабрике при ИК обходятся гораздо дешевле - от семи до восьми тысяч рублей.

Отметим, что в исправительной колонии №12 находится одно из самых крупных в крае швейных производств. Сегодня на фабрике трудятся порядка 270 человек. Среди них бригадиры, швеи, наладчицы, закройщицы и утюжильщицы. Многие женщины планируют после освобождения устроиться на работу в частные ателье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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