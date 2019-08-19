2019-08-19T04:59:08+03:00
Происшествия

Уровень Амура в Комсомольске 19 августа 2019: вода выше отметки неблагоприятного явления

Сейчас река остановилась на уровне 501 сантиметра
Александр ШТААЛЬ
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Уровень Амура в Комсомольске 19 августа 2019: вода выше отметки неблагоприятного явленияУровень Амура в Комсомольске 19 августа 2019: вода выше отметки неблагоприятного явленияФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре уровень Амура утром 19 августа составил 501 сантиметр. Напомним, неблагоприятным явление считается на отметке в 450 сантиметров. Опасным оно станет на уровне 650 сантиметров. Данные мониторинга гидрологической ситуации предоставили в управлении ГОЧС администрации города Юности.

Отметим также, что по прогнозам экспертов река и дальше будет подниматься. Ожидаемая суточная тенденция – 24 сантиметра.

Напомним, что в Хабаровске Амур почти добрался до отметки опасного явления. По данным на шесть часов утра 19 августа, уровень воды составил 595 сантиметров. Опасным явление считается на отметке в 600 сантиметров. Вода также преодолела критическую отметку в селе Елабуга, где река поднялась на 48 сантиметров от допустимой нормы. В регионе объявили штормовое предупреждение в нескольких районах, а с 19 по 21 августа на реках Бира, Подхоренок, Хор, Кия и Матай ожидается подъем воды до уровней неблагоприятного и опасного явления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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