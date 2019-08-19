На участке дороги «Хабаровск-Находка» закроют движение

СЕГОДНЯ 04:29 2019-08-19T04:58:06+03:00

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Автомобилистов убедительно просят обратить внимание на ограничение проезда по трассе «Восток» на участке «Хабаровск-Находка». В связи с проведением чемпионата и Кубка России 2019 по велоспорту временно нельзя будет проехать по указанной дороге.

Как сообщили в ФКУ ДСД «Дальний Восток», в Хабаровском крае движение будет закрыто 27 августа и 5 сентября с 10:00 до 15:00. Кроме того, проезд ограничат 30 августа 2019 года с 10:00 до 16:30. Запрет будет действовать на участке с 35 по 75 километры. Время указано местное.

Автолюбителям приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Также внимание водителей обращают на альтернативный маршрут - объезд через федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури» «Хабаровск – Владивосток». Убедительная просьба учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок в указанные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU