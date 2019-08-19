2019-08-19T04:52:32+03:00
Общество

Приходской семейный лагерь принял первых отдыхающих из Хабаровска

Взрослые и дети впервые отдыхали вместе
Александр ШТААЛЬ
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Приходской семейный лагерь принял первых отдыхающих из ХабаровскаПриходской семейный лагерь принял первых отдыхающих из ХабаровскаФото: Хабаровская епархия
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Первые семьи из Хабаровска вернулись из приходского лагеря, расположенного в Приморье. Это была первая попытка устроить совместное времяпрепровождение взрослых и детей, и надо сказать, что она оказалась довольно успешной. К слову, ранее отдых на море организовывали только для детей. Среди отдыхающих были 16 прихожан, их сопровождал в поездке настоятель храма иерей Василий Диденко.

- В лагере хабаровчане находились с 22 по 31 июля 2019 года. При этом путешественников сразу предупредили, что строем ходить не будут, утро все должны начинать с молитвенного правила. Дальше каждый занимается своими делами, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Одна из отдыхающих по имени Ольга в конце отдыха поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что вечером все собирались на турбазе за общим столом. То камбалу вместе жарили, то плов готовили, то арбуз делили. В целом все остались очень довольны поездкой. За время отдыха гости лагеря также успели отпраздновать именины и побывать на заповедных островах и в аквапарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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