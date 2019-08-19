2019-08-19T07:03:50+03:00
Общество

Юные художники нарисовали покинувшую Хабаровский край редкую птицу

Детские работы представили на выставке в японском городе Осака
Александр ШТААЛЬ
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Юные художники нарисовали покинувшую Хабаровский край редкую птицуЮные художники нарисовали покинувшую Хабаровский край редкую птицуФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Дети в Хабаровском крае нарисовали красного ирбиса – птицу, которая покинула территорию региона более 100 лет назад. На возвращение пернатых, которые сейчас относятся к редкому виду, еще надеются местные ученые, а пока птица «живет» только на бумаге. Детские работы представили на выставке в японском городе Осака, где проходила встреча лидеров государств и Европейского союза.

- Воспитанники Хабаровской детской художественной школы активно включились в работу и в течение недели представили больше 20 работ. Возможно, лидеры мировых держав и не смогли посмотреть детские рисунки, но у жителей города изображения пользовалась успехом, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

После выставки ребята получили сертификаты участников. Не обошли вниманием организаторы мероприятия и местного фотографа Кирилла Черных, который представил серию фотографий городов, откуда детские работы поступили. С началом учебного года сертификаты и благодарности вручат ребятам, а выставку рисунков организуют в дирекции «Заповедного Приамурья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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