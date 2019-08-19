2019-08-19T07:02:48+03:00
Происшествия

Субботний вечер закончился для четырех человек жуткой аварией в Хабаровске

По предварительной информации, один из водителей поторопился с маневром и не пропустил машину, для которой горел зеленый свет
Александр ШТААЛЬ
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Субботний вечер закончился для четырех человек жуткой аварией в ХабаровскеСубботний вечер закончился для четырех человек жуткой аварией в ХабаровскеФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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Вечер субботы, 17 августа, закончился весьма печально для четырех человек. Как сообщил информированный источник, авария случилась на улице Муравьева-Амурского. Машина Mercedes Benz собиралась повернуть на улицу Комсомольскую. Водителю надо было уступить дорогу Subaru Impreza, которая двигалась прямо на зеленый свет, но мужчина по какой-то причине этого не сделал. В итоге автомобили столкнулись.

Среди пострадавших трое из машины Subaru Impreza – водитель и два пассажира. Первый сильно ударился лицом и повредил подбородок и веки. Его направили в больницу. Еще у двоих мужчин диагностировали травмы плеча, колена и стопы. Лечение они будут получать амбулаторно.

Водитель Mercedes Benz отделался синяками в области груди. В отношении него составили административный протокол. На момент аварии он был трезв. Права получил только в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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