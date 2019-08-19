«Чистая вода» доберется в два села Хабаровского края до конца года
В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Чистая вода». В конце этого года воду отличного качества должны получить жители сел Рощино и Аван. В целом же за шесть лет реализации проекта нормальной водой собираются обеспечить 35 населенных пунктов в регионе.
Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, под эту инициативу край получил в 2019 году 69,459 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти деньги собираются построить станцию очистки подземных вод производительностью 200 кубометров в сутки в селе Рощино и станцию очистки воды мощностью 100 кубометров в сутки в селе Аван.
На сегодняшний день в администрациях Хабаровского и Вяземского районов уже провели аукционы по отбору подрядных организаций, которые займутся строительством объектов. К слову, компании уже начали работу на объектах – строители занимаются подготовкой площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU