2019-08-19T07:01:34+03:00
Недвижимость

«Чистая вода» доберется в два села Хабаровского края до конца года

В целом за шесть лет собираются обеспечить нормальной водой 35 населенных пунктов в регионе
Ольга КИВА
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«Чистая вода» доберется в два села Хабаровского края до конца года«Чистая вода» доберется в два села Хабаровского края до конца годаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровском крае продолжается реализация проекта «Чистая вода». В конце этого года воду отличного качества должны получить жители сел Рощино и Аван. В целом же за шесть лет реализации проекта нормальной водой собираются обеспечить 35 населенных пунктов в регионе.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, под эту инициативу край получил в 2019 году 69,459 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти деньги собираются построить станцию очистки подземных вод производительностью 200 кубометров в сутки в селе Рощино и станцию очистки воды мощностью 100 кубометров в сутки в селе Аван.

На сегодняшний день в администрациях Хабаровского и Вяземского районов уже провели аукционы по отбору подрядных организаций, которые займутся строительством объектов. К слову, компании уже начали работу на объектах – строители занимаются подготовкой площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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