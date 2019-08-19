2019-08-19T06:59:47+03:00
Экономика

Среди бизнесменов в Хабаровском крае проводят анонимный опрос

Мнение каждого участника учтут, когда будут думать над улучшением инвестиционного климата
Ольга КИВА
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Среди бизнесменов в Хабаровском крае проводят анонимный опросСреди бизнесменов в Хабаровском крае проводят анонимный опросФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае проводят опрос среди предпринимателей. Цель этого мероприятия – выяснить проблемные моменты, которые мешают улучшить инвестиционный климат в регионе. От мнения каждого зависит, получится ли правильно скорректировать ситуацию и решить поставленную задачу.

- Вы имеете опыт регистрации предприятия? Получали разрешение на строительство, лицензию на медицинскую деятельность или перевозки пассажиров? Подключались к электросетям? Регистрировали собственность? Ставили земельный участок на кадастровый учет? Вопросы, с которыми уже, наверное, столкнулись или все только впереди. Пожалуйста, уделите 10 минут и поделитесь своим опытом, - прокомментировали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Чтобы высказать свое мнение, нужно зайти на сайт sovet27.ru, выбрать нужную анкету в разделе «Опрос» и ответить на вопросы. Информацию, поступившую от предпринимателей, учтут при оптимизации государственных услуг. Опрос проводят анонимно. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Ваше мнение очень важно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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