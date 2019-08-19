Села в Еврейской автономии тонут в воде, пробивающейся из-под земли

СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-19T07:05:30+03:00

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На малых реках в Еврейской автономии отмечают спад воды. Уровень Амура у сел Ленинское и Нижнеспасское также стал постепенно понижаться. Казалось, гидрологическая ситуация в регионе нормализуется, однако населенные пункты продолжает атаковать вода. На этот раз она приходит не из рек, как ожидалось, а из-под земли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, уровень грунтовых вод стал повышаться из-за обильных осадков, которые прошли в области. Сейчас в зоне подтопления находятся 16 населенных пунктов. Вода захватила шесть жилых домов в селе Ленинском, поселке Николаевка и в Биробиджане. Также подтоплены 920 приусадебных участков в Ленинском, Смидовичском, Биробиджанском и Октябрьском районах.

На сегодняшний день в зоне подтопления работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, спасательные подразделения Амурского спасательного центра и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Продолжаются работы по укреплению дамбы в поселке Николаевка, откачивают воду с приусадебных участков в поселках Николаевка и Ленинском, подсыпают низменные участки в поселке Приамурском.

ИСТОЧНИК KP.RU