2019-08-19T08:02:49+03:00
Общество

Яхту «Виктория» в Хабаровском крае активно продолжают продавать

Очередной «сеанс» продажи состоится 16 сентября
Александр ШТААЛЬ
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Яхту «Викторию» в Хабаровском крае активно продолжают продаватьЯхту «Викторию» в Хабаровском крае активно продолжают продаватьФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае не оставляют попыток продать яхту «Виктория», начальная стоимость которой составляет 60 миллионов 469 тысяч рублей. Очередной «сеанс» продажи запланировали 16 сентября в 15:00. Желающие смогут подать заявку на участие 9 сентября до 18:00. Более подробная информация на сайте «Россельторга».

Как отметили в краевом министерстве имущественных отношений, яхта находится на территории судостроительного завода по адресу: улица Суворова, 1. При продаже через публичное предложение начальная цена лота будет снижаться до минимальной цены в 30 миллионов 234 тысячи 500 рублей. Покупателем в конечном счете признают участника, который подтвердит цену первоначального предложения или цену, сложившуюся на определенном шаге. При этом не должно быть предложений от других участников продажи посредством публичного предложения.

Продажу через публичное предложение признают несостоявшейся, если:

- не поступило ни одной заявки участников или ни одного из претендентов не признали участником такой продажи;

- решили признать участником только одного претендента;

- ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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