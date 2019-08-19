СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-19T08:49:11+03:00

Хабаровские яхтсмены взяли в Приморье «золото» первенства по парусному спорту ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Также в копилке спортсменов три бронзовые медали

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Хабаровские яхтсмены завоевали золотые медали на окружных соревнованиях в Приморье. В соседнем регионе проходило Первенство Дальневосточного федерального округа по парусному спорту. В честь такого события в акватории Амурского залива во Владивостоке собрались больше 110 спортсменов.

- Среди участников были юные яхтсмены из Владивостока, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Невельска, Холмска и Ванино. Погода подготовила неприятные сюрпризы, но это не помешало участникам из Хабаровского края взять «золото» сразу в трех классах, - прокомментировали в краевом министерстве физического развития и спорта.

Так, среди победителей Виталий Жудро, ставший лучшим в классе «Оптимист», Ксения Живоглазова, отличившаяся в «Лазер-радиале», и Анастасия Дегтярева – в классе «Лазер 4.7».

Отметим также, что Кирилл Кузьмин и Виктория Бондарева взяли «бронзу» в классе «Оптимист». В классе «Лазер-радиал» первое место занял Артем Чичулин, второе - Дмитрий Чугай и третье - Дарья Кращук.

ИСТОЧНИК KP.RU