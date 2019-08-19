Покупательница в Комсомольске пришла в магазин за деньгами

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-19T08:50:03+03:00

Женщина улучила момент, пока продавщица отвлеклась, и достала из кассы 16 тысяч рублей

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Продуктовый магазин в Комсомольске-на-Амуре оказался местом преступления. В торговый зал зашла покупательница, как большинство людей, женщина подозрений не вызывала. Однако некоторое время спустя клиентка улучила удобный момент и умудрилась стащить из кассы 16 тысяч рублей. В такую сумму оценила ущерб продавщица, на чью смены выпало происшествие.

- Продавщица немного отвлеклась и как назло не закрыла кассу. Этим обстоятельством и воспользовалась злоумышленница. Вскоре подозреваемую в краже нашли. Это была 39-летняя безработная горожанка, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенные деньги задержанная потратила по своему усмотрению сразу после того, как их добыла. В отношении нее уже возбудили и расследуют уголовное дело. Сама фигурантка пока находится на свободе под обязательством о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU